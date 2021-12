Apple, una clausola anti-Meta per i dipendenti: bonus fino a 180mila Dollari

Una sorta di clausola anti-Meta (al tempo Facebook), che per molti può anche essere visto come un bonus fedeltà. E’ quanto avrebbe fatto Apple per evitare che i propri dipendenti passino alla compagnia di Mark Zuckerberg.

L’indiscrezione è stata riportata da Bloomberg, secondo cui Apple avrebbe messo sul piatto un bonus extra tra i 50 ed i 180 mila Dollari da riconoscere agli ingegneri che decidono di non cedere alle lusinghe di Facebook. Tale riconoscimento, a quanto pare, sarebbe riconosciuto non sotto forma di denaro, ma attraverso dei veri e propri pacchetti azionari spalmati in un quadriennio.

Si tratta di un intervento eccezionale, che dimostra come Apple voglia guardarsi dalla concorrenza agguerrita del social network. La decisione sarebbe da ricercare nel fatto che nel giro di pochi mesi diversi ingegneri della Mela sarebbero passati a Meta, il che avrebbe allarmato non poco il CEO ed i dirigenti, preoccupati per il futuro dei propri progetti.

Non è chiaro a quanti ingegneri sia stato riconosciuto tale bonus, ma l’affidabile Mark Gurman di Bloomberg osserva che i beneficiari sarebbero rimasti sorpresi dalla scelta dell’azienda, che è solita compensare i fedelissimi con aumenti dello stipendio, quote azionarie e bonus in denaro. L’altra faccia della medaglia è rappresentata da coloro che non hanno ricevuto tale pacchetto, i quali a quanto pare sarebbero rimasti delusi per la decisione di Apple.

Proprio di recente, Tim Cook ha confermato che Apple sta guardando alle criptovalute, ma non è chiaro che tipo di progetti abbia in serbo.