Apple, il co-fondatore Steve Wozniak torna sul diritto di riparazione e l'open source

Steve Wozniak, l'icona del tech che al fianco di Steve Jobs progettò l'Apple I dando poi vita a un vero e proprio impero tecnologico. Oggi grande sostenitore della libertà informatica, Wozniak ha espresso il suo parere sul cosiddetto Right-to-Repair.

Non sorprende affatto la posizione di Woz a questo proposito, che considera il diritto alla riparazione come essenziale e racconta quanto sia stato importante avere a disposizione un mondo tecnologico aperto agli albori della sua avventura con Steve Jobs: "Non avremmo avuto una Apple, se non fossi cresciuto in un mondo tecnologico molto aperto [...] Allora, quando compravi cose elettroniche come TV e radio, ogni parte dei circuiti e dei progetti era inclusa su carta. Open source totale".

Un'epoca che sembra ormai lontana, in cui anche chi non era affatto avvezzo alla tecnologia e alle riparazioni poteva cimentarsi nella manutenzione dei propri dispositivi: "Anche i membri della famiglia non tecnici potevano estrarre i tubi... e trovare un tester per tubi... e se non andava bene, comprarne uno nuovo. All'epoca lo facevano sempre tutti".

Gli schemi open sono stati un aspetto cruciale nella creazione e sviluppo di Apple, poiché all'epoca Wozniak non poteva permettersi neanche una telescrivente, come raccontato dallo stesso che si è poi posto anche delle domande retoriche. "Perché fermare la comunità dell'autoriparazione? Perché fermare il diritto di riparare le persone? Guarda l'Apple II. È stato spedito con schemi completi... questo prodotto è stato l'unica fonte di profitto per Apple per i primi dieci anni dell'azienda".

Di recente anche l'Unione Europea e poi anche il Regno Unito hanno approvato le proprie direttive per il diritto alla riparazione.