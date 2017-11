Apple collabora con Intel per i modem 5G dei futuri iPhone

Secondo quanto riportato da alcuni siti, sarebbe sempre più probabile la collaborazione traedsugli iPhone del futuro. FastCompany riporta che gli ingegnerisarebbero al lavoro con Intel sulla prossima generazione della tecnologia 5G per i modem da includere nei futuri iPhone.

Le discussioni con Qualcomm sarebbero state definite “limitate”, segno che evidentemente le recenti frizioni giudiziarie hanno raffreddato i rapporti tra le parti.

Citando una fonte che è a conoscenza dei piani di Apple, il giornale sostiene che mentre i modem Qualcomm 5G offriranno caratteristiche più specifiche rispetto alla concorrenza, molte di queste non saranno adottate da parte degli operatori telefonici, ecco perchè la Mela sarebbe convinta che una eventuale partnership con Intel non andrà ad influire in nessun modo sull’utilizzo quotidiano.

Intel avrebbe migliaia di persone che lavorano sulla tecnologia 5G, nel tentativo di recuperare il ritardo accumulato con Qualcomm ed ottenere il contratto da Apple.

Proprio qualche giorno fa, la compagnia aveva affermato di aver registrato “progressi sostanziali” nella sua roadmap per i prodotti wireless, il tutto al fine di velocizzare l’adozione del 5G.