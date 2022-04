Apple collabora con LG a schermi flessibili next-gen: Macbook pieghevole in arrivo?

A fine febbraio, un leak ha spiegato che Apple sta lavorando a iPhone e Macbook foldable, la cui uscita dovrebbe avvenire solo tra diversi anni, visto che la casa di Cupertino non sembra fidarsi delle attuali tecnologie per schermi pieghevoli. Proprio per questo, pare che Apple stia collaborando con LG su degli schermi flessibili di nuova generazione.

L'indiscrezione arriva dal portale The Elec, che spiega che i display progettati da Apple e LG saranno dei pannelli OLED con un vetro ultra-sottile di copertura, che dovrebbe renderli sia più resistenti che più flessibili. A quanto pare, poi, questi schermi potrebbero avere delle dimensioni generose, il che significa che essi potrebbero trovare impiego su iPad e Macbook ancor prima che su iPhone.

Secondo il report, la nuova tecnologia di LG verrà anzitutto utilizzata sui laptop di HP, che nel 2022 dovrebbe produrre un portatile con schermo OLED 4K da 17" che, una volta piegato, dovrebbe ridursi alle dimensioni di 11". Inoltre, LG ha testato una versione embrionale di questa stessa tecnologia sul Lenovo ThinkPad X1 Fold, lanciato lo scorso anno sul mercato.

Le indiscrezioni sembrano dunque puntare verso un Macbook pieghevole in arrivo nei prossimi anni, allineandosi con i leak riportati dall'esperto di schermi e display Ross Young, che proprio a febbraio aveva detto che Apple starebbe lavorando su un laptop foldable. Sempre Young, lo scorso dicembre, aveva spiegato che il primo iPhone pieghevole arriverà nel 2023 o addirittura nel 2024.

Allo stesso modo, anche per il Macbook foldable dovremo attendere ancora diversi anni, con un'uscita del dispositivo apparentemente programmata tra il 2025 e il 2027. Secondo Ross Young, inoltre, questa nuova linea di Macbook pieghevoli non dovrebbe sostituirsi ai laptop tradizionali con schermo e tastiera, ma semplicemente costituire una serie di device completamente nuova, a metà tra iPad e Macbook.