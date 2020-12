Apple collabora con (RED): il 100% dei proventi andrà al fondo contro COVID-19 e HIV/AIDS

Già nel corso di aprile Apple aveva lanciato la sua linea di prodotti a marchio PRODUCT(RED) per riconfermare la storica collaborazione che prevede di donare i proventi della vendita ai progetti contro HIV/AIDS e COVID-19. Ora, però, la società di Cupertino ha annunciato che reindirizzerà il 100% dei proventi fino addirittura al 30 giugno 2021.

L’ultimo annuncio riguardante questa iniziativa, infatti, prevedeva una collaborazione in vigore fino al 30 settembre. Con la nuova ondata di contagi in tutto il mondo, però, Apple e (RED) hanno rinnovato questo impegno per il bene della popolazione mondiale, soprattutto per i progetti attivi da tempo in Africa.

Come dichiarato dallo stesso colosso di Tim Cook, “Per 14 anni, la nostra partnership con (RED) ha portato a quasi 250 milioni di dollari in donazioni per finanziare programmi di trattamento dell'HIV / AIDS. Da oggi fino al 30 giugno, Apple sta collaborando con (RED) per reindirizzare il 100% dei proventi idonei dagli acquisti (PRODUCT) RED alla risposta COVID-19 del Fondo globale. Ciò fornirà un supporto fondamentale ai sistemi sanitari più minacciati dall'epidemia e, a sua volta, aiuterà a preservare programmi salvavita contro l'HIV / AIDS nell'Africa sub-sahariana”.

Della linea PRODUCT(RED) fanno parte molti dispositivi e accessori tra cui l’ultimo iPhone SE, l’intera gamma iPhone 12 presentata quest’ottobre, Apple Watch e i suoi cinturini, custodie per iPad, cuffie Beats e molto altro ancora. Se volete contribuire anche voi alla causa, potete consultare la serie ufficiale di dispositivi direttamente sul sito italiano di Apple.

Anche Amazon ha svelato la sua collaborazione inedita con (RED) lanciando ECHO (RED), l’edizione limitata dello smart speaker che, per ciascuna vendita, porterà alla donazione di 10 Euro al Fondo Globale per sostenere la lotta a COVID-19, HIV e AIDS nell’Africa sud-sahariana.