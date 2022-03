Apple collega due M1 Max e crea M1 Ultra: ecco il nuovo SoC con CPU 20-core e GPU 64-core

A pochi mesi dalla presentazione degli M1 Pro ed M1 Max, Apple ha annunciato la new entry della gamma M1: l’M1 Ultra. Si tratta della nuova iterazione di una famiglia che ha fatto registrare record su record in termini di vendite e soddisfazione, come confermato dal CEO Tim Cook.

L’M1 Ultra si basa sull’M1 Max, ma sfoggia una funziona “nascosta” e rivoluzionaria che sfrutta l’interconnessione die-to-die che secondo quanto affermato da Apple ha permesso agli ingegneri di connettere i chip di due M1 Max tra di loro. Questa tecnologia è stata battezzata “UltraFusion” ed ha consentito di scalare ulteriormente l’M1, motivo per cui non è stato chiamato “M2” come ipotizzato da molti. L’M1 Ultra supporta fino a 128Gb di memoria unificata, ed include una CPU 20-core: 16-core ad alti carichi di lavoro e 4 ad alta efficienza energetica. La GPU invece è 64-core, ed in generale secondo Apple il chip è otto volte più veloce dell’M1.

La memory bandwidth invece è stata portata ad 800 Gb/s, più di otto volte in più rispetto ai PC desktop, mentre l’interprocessor bandwith arriva a 2,5TB/s. Il colosso di Cupertino ha spiegato che include 114 miliardi di transistor ed un Neural Engine 32-core in grado di processare 22 trilioni di operazioni al secondo.

Durante la presentazione sono stati mostrati anche dei grafici che mostrano come nonostante l’incremento di performance della GPU, sia migliorata anche l’efficienza energetica: M1 Ultra consuma il 65% in meno di energia rispetto ai PC desktop a 16-core, secondo i dati di Apple, grazie al processo produttivo a 5nm.

Il chip M1 Ultra offre il supporto H.264 HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware grazie a 2 video decode engine, 4 video encode enginee e 4 ProRes encode/decode engine.



In ogni caso, in seguito all'annuncio del chip M1 Ultra Apple ha ufficializzato Mac Studio.