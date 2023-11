Apple: ecco che di colore saranno le bolle dei messaggi RCS, in arrivo su iOS nel 2024

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che Apple supporterà lo standard RCS su iOS nel 2024, in un annuncio per certi versi storico dal momento che prima d’ora il colosso di Cupertino si era sempre rifiutato di abbracciare lo standard. Nella notte sono arrivati ulteriori informazioni.

In molti infatti subito dopo l’annuncio si sono posti una semplice domanda: di che colore saranno le bolle degli RCS e come si differenzieranno rispetto ad iMessage? La risposta è stata molto semplice: Apple a 9to5Mac ha confermato che le bolle blu continueranno a rappresentare i messaggi inviati attraverso la piattaforma proprietaria iMessage, che continua a ritenere il modo migliore e più sicuro per comunicare con gli altri utenti iPhone. Per gli RCS (Rich Communication Services) invece saranno utilizzate le bolle verdi che attualmente sono usate per gli SMS tradizionali.

Il motivo è da ricercare nel fatto che Apple intende il supporto RCS come un aggiornamento agli SMS ed MMS, che si aggiungerà ad iMessage che continuerà ad esistere separatamente.

Dello standard di messaggistica RCS abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, ed è contraddistinto da una serie di funzionalità già viste su iMessage come le conferme di lettura, l’indicatore che l’altro utente sta digitando un messaggio e la possibilità di condividere immagini e video ad alta qualità.