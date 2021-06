Apple a tutto colore: dopo l'iPhone 12 viola, spunta l'idea per un bellissimo iPhone 13

Se è vero che l'appetito vien mangiando, il grande ritorno ai colori per Apple sembra non volersi fermare ai nuovi bellissimi iMac con chip M1 ma neanche, se parliamo di telefonia, al particolare iPhone 12 viola.

Il magnifico render arriva dalla mente di Ian Zelbo, già noto nell'ambiente per alcuni ottimi lavori sempre in tema Apple. Il colore arancione potrebbe effettivamente essere fra i candidati dell'anno, soprattutto dopo i più che positivi feedback ricevuti dall'iMac 2021 proprio grazie a questa particolare colorazione.

Ovviamente il modello in questione sarebbe il modello standard della famiglia iPhone 13, mentre i modelli di fascia più elevata come iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max potrebbero arrivare sul mercato in una veste meno satura, ad esempio il bronzo.

Oltre a poter apprezzare questa nuova particolare colorazione, il render di Ian ci permette di dare un'ulteriore occhiata al probabile design definitivo di iPhone 13, non eccessivamente distante dall'attuale generazione ma con qualche ritocco a livello del notch e al comparto fotografico principale.

In attesa di scoprire le caratteristiche complete, ricordiamo che la nuova generazione dovrebbe portare sui modelli Pro e Pro Max un nuovo display con frequenza di aggiornamento a 120Hz e e batterie decisamente più capienti. Per iPhone 13 Pro Max, in particolare, si parla di valori al di sopra dei 4300 mAh.