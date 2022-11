Anche Apple colpita dalla fuga di cervelli: mancano designer, chi sarà il nuovo Jony Ive?

Apple ha interrotto la sua collaborazione con Jony Ive lo scorso luglio, dopo che il designer si era licenziato dal colosso di Cupertino nel 2019 per fondare la sua azienda di design, con la quale ha continuato a collaborare con la Mela Morsicata. Ora, però, sembra che Apple stia faticando a trovare il nuovo Jony Ive.

A riportare la notizia è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultimo numero della sua newsletter Power On ha spiegato che il team design di Apple starebbe soffrendo il brain drain, ovvero la "fuga di cervelli", in favore delle altre Big Tech. Una notizia preoccupante, specie se consideriamo che il team di designer di Cupertino è composto da poche decine di impiegati.

Negli scorsi anni, specie dopo le dimissioni di Jony Ive da Apple, il gruppo specializzato nel design dei nuovi prodotti si è drasticamente ridotto, con il licenziamento di ben 15 dipendenti nel giro di pochi anni. Non è chiaro se ciò sia in qualche modo legato all'addio di Ive, ma resta il fatto che, del team originale che ha lavorato, per esempio, al primo Apple Watch restano ormai pochissime persone.

A complicare ulteriormente le cose sono state le recenti dimissioni di Evans Hankey, che era stata identificata da Apple come la nuova Jony Ive, ma che in realtà ha mantenuto il ruolo di Industrial Chief Designer per soli tre anni. Peraltro, in questi anni, la Mela Morsicata ha continuato a collaborare con lo stesso Ive e con la sua azienda in qualità di consulenti esterni.

Al momento, dunque, non solo l'organico di designer di Apple sarebbe ridotto all'osso, con la perdita di molti ingegneri e artisti "storici" dell'azienda, ma anche la direzione del team sarebbe in serie difficoltà: con tutte le dimissioni e i licenziamenti degli ultimi anni, infatti, trovare un nuovo "capo-designer" potrebbe richiedere molto più tempo del previsto.