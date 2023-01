Apple, come vanno M2 Max e M2 Pro contro M1 Ultra? Potenza a confronto

Il reveal di M2 Pro e M2 Max ha messo sul piatto tanta potenza e un'ondata di fiammanti prodotti Apple pronti per entrare nelle nostre case, tra cui i nuovi MacBook Pro e Mac Mini, con quest'ultimo in particolare che ha attirato le attenzioni degli appassionati per rapporto prezzo/prestazioni.

Si è recentemente parlato dell'argomento in seguito ai primi benchmark del Mac Mini con M2 Pro, che hanno mostrato risultati entusiasmanti per il piccolo di Cupertino.

Disponibili dal 24 gennaio 2023, questi nuovi dispositivi hanno alzato ulteriormente gli standard per gli appassionati, ma come si rapportano con la precedente generazione? A fare il punto, come sempre, sono stati i ragazzi di MacWorld, che hanno stilato anche un'utile tabella comparativa con i risultati relativi alle capacità computazionali e ai risultati di Geekbench 5 in Single e Multi Core.

Per farla breve, in Multi Core i nuovi M2 Max e l'M2 Pro a 12 Core sono in grado di surclassare tutta la gamma M1 e i chip Bionic fino all'A16, escluso l'M1 Ultra nelle sue due varianti da 48 e 64 Core. L'unica eccezione nella next-gen è rappresentata dall'M2 Pro da 10 Core, che cede il passo a entrambe le versioni dell'M1 Max.

Profondamente diverse le potenzialità in single core, dove tutti i nuovi chip sono in grado di dominare la classifica con uno scarto impressionante (c'è da dire che anche A16 Bionic e M2 "liscio" sono in grado di superare l'M1 Ultra). Merito anche e soprattutto dell'incremento nella densità dei transistor, il cui numero è ora superiore di circa il 20% gen over gen.

Passando alle percentuali, i nuovi M2 Pro sono più potenti dei predecessori (M1 Pro) di circa il 40%, che diventa l'80% se confrontati con i MacBook Pro con processore Intel Core i9.