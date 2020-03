Apple compra Dark Sky: dite addio all'applicazione Android!

Apple ha appena messo a segno uno dei suoi colpi strategici. Infatti, la società di Cupertino ha acquistato Dark Sky. Presto l'applicazione ufficiale smetterà di funzionare su Android.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, Apple ha comprato il team dietro al noto software dedicato al meteo, in modo da migliorare questo tipo di funzionalità nei suoi dispositivi. Possiamo dunque aspettarci delle novità interessanti per quanto riguarda l'applicazione Meteo preinstallata su iPhone e iPad. In ogni caso, sembra che per il momento la versione iOS di Dark Sky rimarrà disponibile all'acquisto.

Il destino dell'applicazione per Android è invece segnato: smetterà di funzionare il 1 luglio 2020. Per quanto riguarda invece le API di Dark Sky, che su Android vengono utilizzate anche da applicazioni popolari come Carrot Weather, queste ultime verranno rese inaccessibili a partire dal 2022. Insomma, sembra proprio che Apple abbia voluto mettere i bastoni tra le ruote alle applicazioni per il meteo disponibili su Android, portandosi in casa il team che ha sviluppato non solo uno dei software più popolari, ma anche la "base" che viene utilizzata da altre applicazioni.

Il team di Dark Sky ha confermato la notizia tramite il suo blog ufficiale: "Dark Sky è entrata a far parte di Apple. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire al mondo le migliori informazioni meteorologiche possibili [...]. Non esiste un posto migliore per raggiungere questi obiettivi [...].

App per sistema operativo Android e Wear. L'app non sarà più disponibile per il download. Il servizio per gli utenti e gli abbonati esistenti continuerà fino al 1 luglio 2020, a quel punto l'app verrà 'chiusa'. Gli abbonati che saranno ancora attivi in ​​quel momento riceveranno un rimborso.

Il nostro servizio API per i clienti esistenti non sta cambiando oggi, ma non accetteremo più nuove iscrizioni. Le API continueranno a funzionare fino alla fine del 2021".