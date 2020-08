Apple compra gli sviluppatori di Terminator in VR, mentre Tim Cook fa beneficenza

Tempo di novità in casa Apple. Dopo la questione di iPhone SE 2020 "Assembled in India", la società di Cupertino ha ufficialmente acquisito una società che ha fatto parlare di sé per via del suo utilizzo della realtà virtuale/aumentata. Nel frattempo, Tim Cook ha deciso di donare milioni di dollari in beneficenza. Qualcuno potrebbe quasi vederla in modo romantico: l'azienda investe, l'uomo dona.

Lo sappiamo: probabilmente è un po' esagerato, ma le notizie sono arrivate una dopo l'altra. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Engadget, la startup acquisita da Apple si chiama Spaces ed è diventata popolare per via della realizzazione di alcune esperienze in realtà virtuale e aumentata. Più precisamente, una delle sue produzioni più popolari è Terminator Salvation: Fight for the Future.

Si tratta di un titolo VR che in realtà non ha fatto parlare particolarmente di sé, ma ad Apple sembra interessare la tecnologia utilizzata da Spaces per rimpiazzare il volto dei personaggi con quello dei giocatori. Sì, avete capito bene: in Terminator Salvation: Fight for the Future l'utente può giocare con il proprio volto, anche se il risultato finale non sembra aver esattamente entusiasmato la community. Potete vedere un esempio nell'immagine presente in calce alla notizia.

Insomma, l'azienda di Cupertino ora ha in mano la tecnologia di scansione facciale di Spaces. Si tratta sicuramente di una notizia interessante, dato che Apple potrebbe sviluppare a dovere l'idea iniziale e utilizzarla in vari contesti.

Per quanto riguarda, invece, Tim Cook, MacRumors riporta che il CEO di Apple ha donato 5,4 milioni di dollari in stock in beneficenza. La donazione sarebbe stata svolta la scorsa settimana, ma non ci sono altre informazioni in merito, se non quelle riportate sul sito ufficiale della SEC.

Tra l'altro, sempre stando a quanto riportato da MacRumors, ma in un altro articolo, ieri 24 agosto 2020 era il nono anniversario della "proclamazione" a CEO di Apple di Tim Cook, che è il diretto successore di Steve Jobs.