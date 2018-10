Apple compra una società specializzata nell'editing video in tempo reale: novità per l'AR?

Il colosso di Cupertino ha recentemente acquisito Spektral, una compagnia danese specializzata nel machine learning: il suo software, dedicato al mondo dell'editing video, è in grado di cancellare in modo istantaneo lo sfondo contenuto in un filmato. L'acquisto, avvenuto a dicembre 2017 per 30 milioni di dollari, è passato in sordina.

A portare a galla la notizia ci ha pensato il quotidiano danese Borsen. Spektral, conosciuta precedentemente con il nome CloudCutout, è in grado di sfruttare la Spectral Graph Theory che, in combinazione con alcuni network neurali, riesce a creare una sorta di green screen sfruttabile in tempo reale. Una vera e propria manna dal cielo per chiunque abbia a che fare con l'editing video, e che potrebbe fare comodo ad Apple non solo per la videocamera degli iPhone, ma anche per spingere l'adozione della sua tecnologia AR.

Il colosso di Cupertino sta investendo parecchie energie nell'ARKit, e se si dà credito ai rumor che vogliono un visore stand-alone marchiato Apple nel 2020, l'acquisizione di Spektral assume un senso ben definito. Soprattutto perché Apple ha già cominciato a sfruttare l'AR per i suoi dispositivi: basti pensare alle Animojis e Memojis, due novità marginali che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante grazie alle potenzialità del green screen in tempo reale.