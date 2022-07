Apple si sta concentrando sui chip M2: a pagarne il prezzo iPhone 14 e Apple Watch

Apple ha lanciato i chip M2 nel corso della scorsa WWDC, a inizio giugno. Con il lancio dei nuovo SoC per Macbook, la casa di Cupertino ha cementato l'offerta Apple Silicon, che secondo l'insider Mark Gurman verrà ampliata con i chip M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra e M3, tutti destinati al comparto Mac.

Sfortunatamente, stando a quanto riporta sempre lo stesso Gurman nell'edizione settimanale della newsletter Power On di Bloomberg, l'impegno profuso da Apple sul fronte Mac e Macbook andrebbe a detrimento degli iPhone e degli Apple Watch, che quest'anno non riceveranno alcun miglioramento hardware di peso.

Secondo Gurman, la concentrazione di Apple sui chip della serie M avrebbe spinto l'azienda a spostare i suoi ingegneri su questi ultimi, lasciando "scoperto", o sottodimensionato, almeno in termini di organico, il reparto di ricerca e sviluppo sui chip della serie A per iPhone e iPad e sui chip della serie S per Apple Watch. Per questo stesso motivo, inoltre, anche i progressi sul modem 5G di Apple starebbero procedendo a rilento.

Non è dunque un caso che quest'anno gli iPhone 14 "base" manterranno il chip A15 già utilizzato per iPhone 13, mentre il chip A16 di iPhone 14 Pro non cambierà quasi nulla rispetto all'iterazione di scorsa generazione: ciò dovrebbe portare ad una riduzione del miglioramento percentuale del processore rispetto alla scorsa generazione, seguendo un trend iniziato già negli scorsi anni.

Allo stesso, anche il chip S8 di Apple Watch Series 8 dovrebbe essere poco più che un refresh dell'S7, che a sua volta era un chip S6 "sotto mentite spoglie": in altre parole, gli Apple Watch non ricevono un nuovo hardware da due anni, che diventeranno tre alla fine del ciclo vitale di Apple Watch Series 8. Fortunatamente, però, almeno quest'anno gli orologi smart di Apple dovrebbero ricevere dei nuovi sensori biometrici.