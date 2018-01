Apple condivide un nuovo spot sulla funziona Lightning Portrait

Con iOS 11 e i nuovi iPhone 8, 8 Plus e X, Apple ha esteso una funzione che aveva introdotto con gli iPhone 7 Plus: la modalità Ritratto.

Sul canale ufficiale di Apple è apparso un nuovo video promozionale che si concentra sulle capacità fotografiche di iPhone X e nello specifico sulla modalità Lightning Portrait. Lo spot pubblicato da Apple contiene al suo interno un messaggio molto chiaro: con iPhone X è possibile ottenere scatti di qualità professionale senza il necessario bisogno di essere dei fotografi professionisti.

All’interno del filmato, Apple vuole farci capire come la luce di una foto possa essere modificata a proprio piacimento. Tale modifica può avvenire non solo prima dello scatto ma anche col ritratto già presente sul dispositivo. Alcuni di questi effetti vanno solo a illuminare il volto in maniera diversa mentre altri due, in particolare, vanno a oscurare completamente lo sfondo mettendo in primo piano soltanto il soggetto.

In generale abbiamo tra le diverse opzioni di luce: Natural Light, Studio Light, Stage Light, Contour Light e Stage Light Mono. Apple ha puntato molto sulla nuova Portrait Lighting durate la presentazione dei nuovi iPhone e probabilmente continuerà a farlo finché questa non diverrà perfetta sotto ogni punto di vista.