Apple conferma che i nuovi Mac Pro arriveranno l'anno prossimo

Per Apple è passato molto tempo dall'ultimo redesign dedicato ai potenti e costosi Mac Pro, risalente al lontano 2013, ma ora è giunta l'ora per l'azienda di Cupertino di aggiornare la linea e far contenti i clienti interessati all'acquisto. Non proprio subito però: sono stati pensati come un prodotto del 2019, ed arriveranno nel mercato nel 2019.

L'intenzione di Apple di mettere le mani sul progetto Mac Pro era emersa da diverso tempo, quando già l'anno scorso il capo della divisione marketing della mela Phil Schiller aveva dichiarato che a Cupertino i tecnici stavano ripensando completamente questa linea di computer. Ora la conferma ci arriva direttamente da Tom Boger, senior director del marketing hardware della divisione Mac, che ha dichiarato ai microfoni di TechCrunch "Vogliamo essere completamente trasparenti e comunicare alla nostra community che il Mac Pro è un prodotto pensato per il 2019, e di conseguenza non uscirà quest'anno".

Apple sembra essere al corrente del fatto che il lancio del nuovo iMac Pro potrebbe generare qualche confusione nei potenziali clienti interessati ad acquistare il Mac Pro, e vuole lasciare un lasso di tempo sufficiente al pubblico per capire dove questi computer si inseriscono all'interno del loro segmento. Alcune persone infatti si trovano in bilico nella decisione di acquistare ora l'iMac Pro o aspettare il nuovo Mac Pro, e l'azienda di Cupertino è a conoscenza di questa situazione ma al momento non è ancora in grado di sapere che forma avrà la nuova linea Pro: il design della scorsa edizione, promosso per rendere più facile l'accesso ai componenti hardware chiave della macchina, potrebbe infatti non fare ritorno nel 2019.

Ad ogni modo Boger conferma che la linea Pro è pensata per una struttura modulare, ed è questa la direzione su cui si muoverà lo sviluppo dei nuovi modelli.

Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni?