Apple conferma: DJ set e mix presto in arrivo su Apple Music!

Apple Music presto accoglierà DJ set e mix di canzoni grazie alle feature di Shazam, che il colosso di Cupertino ha comprato nel 2018: l'annuncio arriva a sorpresa, poiché le ultime sperimentazioni in merito risalgono al 2016, quando Apple ha inserito nel proprio servizio alcuni mash-up in collaborazione con Dubset Media Holding.

La riproduzione di DJ set è sempre stata problematica per Spotify e Apple Music: sul fronte dell'attribuzione del diritto d'autore e dei pagamenti, infatti, i DJ non sono mai riusciti ad accordarsi con i proprietari delle canzoni mixate.

La mossa di Apple sembra però cambiare le carte in tavola: sfruttando la tecnologia di Shazam, Apple Music potrà riconoscere le canzoni presenti nei mix e dividere equamente i compensi tra i DJ e i detentori dei diritti originali sul brano. La nuova feature permetterà anche di vedere i nomi delle singole tracce presenti nei DJ set e saltare da una all'altra a proprio piacimento. Inoltre, l'applicazione arriverà a riconoscere persino la manifestazione per cui il set è stato prodotto, creando delle playlist per autore, genere ed evento.

Una volta che la feature sarà implementata, potrete ascoltare i vostri DJ preferiti in Dolby Atmos e audio Lossless grazie ad Apple Music nella sua versione aggiornata, mentre Apple Music forse introdurrà un abbonamento Hi-Fi per chi desidera godere della massima qualità musicale possibile.