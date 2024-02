Apple conferma: con iOS 17.4 addio ad un'utilissima funzione su iPhone

Mentre sono passati pochi giorni dal lancio della terza beta sviluppatori di iOS 17.4, da Apple è arrivata la conferma che a causa del Digital Market Act dell’Unione Europea, che entrerà in vigore il prossimo Marzo in concomitanza con il lancio dell’aggiornamento per il sistema operativo, iPhone saluterà un’interessante funzione.

Nello specifico, come segnalato da molti utenti nelle scorse settimane, iOS 17.4 taglierà il supporto alle web app. Apple nel corso degli anni aveva implementato nel proprio OS una serie di funzionalità per migliorarne il supporto su iPhone: ad esempio con iOS 16.4 dello scorso anno ha consentito alle PWA di inviare notifiche push come accade per le applicazioni tradizionali. Ebbene, con iOS 17.4 ciò non sarà più possibile: Apple ha confermato che non si trattava di un bug ma di una scelta legata proprio al DMA.

Apple spiega che tale ragione è collegata ad un’altra modifica di iOS 17.4, ovvero l’aggiunta del supporto ai motori dei browser alternativi, che consentirà alle aziende di sviluppare browser che non utilizzano WebKit: una prima assoluta. Apple afferma che questo cambiamento, richiesto dal DMA, è il motivo per cui è stata costretta a rimuovere il supporto alle web app dalla schermata Home nell’Unione Europea. Secondo il colosso di Cupertino, questa mossa porterà alla costituzione di “un’architettura integrata completamente nuova che attualmente non esiste in iOS” e consentirà di “affrontare i complessi problemi di sicurezza e privacy associati alle web app che utilizzano motori di browser alternativi”.

Apple spiega che “per rispettare i requisiti DMA, abbiamo dovuto rimuovere la funzionalità delle app web della schermata iniziale nell'UE”. Ovviamente, gli utenti potranno continuare ad accedere ai siti web direttamente dalla schermata iniziale tramite un segnalibro, ma le funzionalità saranno più limitate.