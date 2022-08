Apple conferma: iPadOS 16 in ritardo rispetto a iOS 16, salterà una versione

È ormai da un po' di tempo che si vocifera del possibile rinvio di iPadOS 16. D'altronde, il prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo degli iPad porterà con sé novità importanti come Stage Manager, dunque è comprensibile che ci voglia un po' di lavoro in più. Ebbene, ora Apple ha confermato il ritardo.

Infatti, secondo quanto riportato da 9to5Mac, la società di Cupertino ha ufficializzato ai microfoni di TechCrunch, nel contesto del rilascio per gli sviluppatori della versione beta 7 di iOS e iPadOS 16, che l'update per gli iPad avrà una schedule tutta sua. Se per iOS 16 l'uscita della versione stabile sembra essere confermata per settembre 2022, ora è invece ufficiale che iPadOS arriverà più avanti rispetto all'aggiornamento per il sistema operativo degli iPhone.

Tim Cook e soci hanno spiegato che l'uscita è ancora prevista per l'autunno 2022, ma iPadOS verrà lanciato direttamente nella versione 16.1 (saltando dunque la 16.0) e più avanti rispetto a iOS 16. In parole povere, i rumor relativi a una possibile uscita dell'update a ottobre 2022 potrebbero alla fine rivelarsi veritieri. Questo anche in virtù del fatto che si vocifera di un possibile evento Apple a ottobre (che andrebbe oltre alla presentazione della gamma iPhone 14).

Staremo a vedere: sembra delinearsi sempre di più un quadro in cui Apple potrebbe rilasciare gli update per iPad e Mac a ottobre, distanziandoli dunque dalla release del software per iPhone e Watch prevista per settembre.