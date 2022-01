Apple conferma: iPhone 13 non ha più la cancellazione del rumore nelle chiamate

Sin dal lancio sul mercato della gamma iPhone 13, diversi utenti hanno avuto un sospetto relativo all’assenza della cancellazione del rumore ambientale durante le telefonate. Fino a queste ultime settimane è rimasto un dubbio ma ora, grazie al supporto Apple, abbiamo la conferma della sua assenza dopo un decennio di disponibilità.

A riportare direttamente la vicenda legata alla società di Cupertino sono stati i colleghi di 9to5Mac che, con un report dedicato, hanno riassunto la discussione tra un loro lettore e il supporto clienti tramite Twitter. Come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, condiviso con 9to5Mac, alla richiesta di chiarimenti l’azienda statunitense ha confermato l’assenza della cancellazione attiva del rumore durante le chiamate con la gamma iPhone 13.

Tutt’oggi mancano però spiegazioni relative alla rimozione dalla sezione accessibilità e dagli smartphone in toto, che dunque non forniranno più una qualità particolarmente elevata e pulita delle chiamate a meno che non si utilizzino dispositivi aggiuntivi come auricolari e cuffie dotate della cancellazione attiva del rumore. Per diversi clienti ciò costituisce un problema e solleva dispiacere, dato che si tratta di una tecnologia presente in iPhone più datati ma non più nell’ultima serie. Sarà da capire se con iPhone 14 si vedrà un suo ritorno, proprio alla luce delle molteplici segnalazioni dell’utenza.

A proposito di iPhone 14, giusto oggi alcuni rumor hanno parlato dell’esclusività dei display ProMotion per i modelli Pro.