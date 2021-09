Apple conferma: iPhone 13 è più pesante e spesso di iPhone 12!

Durante il Keynote di martedì 14 settembre, Apple ha annunciato i nuovi smartphone della linea iPhone 13, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 Pro e l'iPhone 13 Pro Max. I design degli iPhone 13 sono identici a quelli della serie 12, se non per alcune piccole differenze, come il peso e lo spessore.

Le specifiche tecniche dei nuovi smartphone di Cupertino, infatti, confermano che gli iPhone 13 saranno più più pesanti degli iPhone 12. In particolare:

iPhone 13 pesa 174 grammi contro i 164 grammi dell'iPhone 12;

iPhone 13 Mini pesa 141 grammi contro i 135 grammi dell'iPhone 12 mini;

iPhone 13 Pro pesa 204 grammi contro i 189 grammi dell'iPhone 12 Pro;

iPhone 13 Pro Max pesa 240 grammi contro i 228 grammi dell'iPhone 12 Pro Max;

Si tratta comunque di uno scarto molto ridotto e giustificato dall'inserimento di batterie più grandi nei dispositivi. Sempre a causa delle batterie, i nuovi iPhone 13 saranno anche leggermente più spessi dei predecessori, passando dai 7.4 mm della serie 12 ai 7.65 mm della serie 13.

Altezza e larghezza degli iPhone 13 restano invece invariate rispetto alle controparti precedenti, ma ciò non significa che potrete riciclare le vecchie cover sui nuovi dispositivi: il cambiamento dello spessore e il redesign della fotocamera, infatti, renderanno impossibile riutilizzare le protezioni degli altri device di Cupertino.

Se vi siete persi gli annunci del keynote di Apple o volete confrontare i nuovi modelli di iPhone, vi invitiamo a verificare quali sono le differenze tra iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.