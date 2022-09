Apple conferma: iPhone 14 riceverà un aggiornamento di iOS 16 al day-one

I preordini di iPhone 14 e 14 Pro sono aperti già da qualche giorno in Italia, mentre il telefono arriverà in tutto il mondo a partire dal 16 settembre. Proprio il 16 settembre, chiunque comprerà un nuovo Melafonino dovrà scaricare e installare un aggiornamento software del day-one.

A confermarlo è la stessa Apple, che nelle note preliminari dell'aggiornamento spiega: "questo aggiornamento prevede alcuni fix a dei bug per iPhone 14 e risolve un problema che potrebbe causare la perdita di focus in alcune immagini quando si effettua uno zoom tenendo lo smartphone in orizzontale su iPhone 14 Pro Max".

L'aggiornamento, comunque, sarà disponibile per tutti gli iPhone 14 a partire da venerdì 16 settembre e rappresenta per gli smartphone la versione definitiva di iOS 16, che sostituisce quella preliminare preinstallata dal produttore sui device. Infatti, quest'anno Apple non è riuscita ad installare la versione completa di iOS 16 su iPhone 14, motivo per cui si è resa necessaria la build correttiva del day-one.

Apple ha anche lanciato un aggiornamento analogo per iPhone 14 Plus, anche se lo smartphone arriverà sul mercato solo il 7 ottobre. Ciò potrebbe significare che a inizio ottobre potrebbe essere rilasciato un secondo aggiornamento di iOS 16, magari iOS 16.1 o iOS 16.0.1, con alcune delle feature mancanti di iOS 16 al lancio.

Vi ricordiamo infine che iOS 16 è disponibile in Italia da lunedì 12 settembre, dopo un lungo periodo di beta testing tra gli utenti. L'aggiornamento è disponibile per iPhone 8 o modelli più recenti, mentre alcune feature saranno riservate solo ai Melafonini di ultima generazione.