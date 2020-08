Apple conferma: iPhone SE 2020 è anche 'Assembled in India'

iPhone SE 2020 è uno smartphone che sta andando molto bene, tanto che recentemente è emerso che si tratta di quel dispositivo Apple in grado di far cambiare maggiormente idea agli utenti Android. Tuttavia, stiamo parlando di un dispositivo interessante anche per un altro motivo, dato che ora Apple ha rivelato dei dettagli legati alla produzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e MacRumors, la società di Cupertino ha confermato che iPhone SE 2020 viene assemblato in India per quanto riguarda gli ordini piazzati nel mercato locale. In parole povere, come affermato da Apple ai microfoni di The Times of India, gli utenti indiani che acquistano lo smartphone si portano a casa un prodotto "Designed in California, Assembled in India".

D'altronde, si parla ormai da tempo di questa strategia dell'azienda di Cupertino, ma ora è tutto ufficiale anche per quanto riguarda l'ultimo arrivato. Stando a varie fonti internazionali, Apple sembra aver preso questa decisione per diversificare la produzione degli iPhone e offrire prezzi inferiori agli utenti indiani. Nonostante, per il momento, iPhone SE 2020 venga assemblato in India solamente per il mercato locale, la mossa di Apple sta facendo molto parlare di sé.

Infatti, nell'ultimo periodo sono emersi online degli insistenti rumor in merito alla possibilità che l'azienda di Tim Cook sposti il 20% circa della produzione degli iPhone dalla Cina all'India. Per il momento, quest'ultima è solamente un'indiscrezione, ma è chiaro che Apple stia cercando di comprendere le potenzialità di business offerte dal mercato indiano.



Per il resto, se avete bisogno di ulteriori informazioni in merito al prodotto in sé, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di iPhone SE 2020.