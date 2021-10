Apple conferma: MacOS Monterey non avrà Universal Control al lancio

Tra gli annunci dati da Apple a margine del suo evento "Unleashed" del 18 ottobre vi è stata la data di uscita di MacOS Monterey e di iOS 15.1. Il primo, in particolare, sarà lanciato il 25 ottobre. Purtroppo però, la nuova versione di MacOS non avrà una delle feature promesse da Apple.

La funzione mancante è Universal Control, ovvero la capacità di controllare più device con gli stessi mouse e tastiera. Stando a quanto riportato da MacRumors, infatti, la feature è stata rimossa dalla pagina di MacOS Monterey, e la sua data di uscita è stata cambiata in "available later this fall", facendo pensare che essa non sarà lanciata insieme alla nuova versione del sistema operativo ma con un aggiornamento successivo.

Universal Control aveva colpito molto la WWDC 2021, dove era stata mostrata una demo del drag-and-drop di un file da un iMac ad un iPad, passando per un Macbook. In realtà, la tecnologia utilizzata è una combinazione di altre feature sviluppate da Apple negli scorsi anni, ma il colosso di Cupertino vuole che il suo uso reale sia del tutto simile a quanto visto nella demo della WWDC.

Per questo, probabilmente, l'azienda ha deciso di posticipare l'implementazione della feature: essa, d'altra parte, non è mai stata presente in alcuna beta di MacOS Monterey fino ad ora, dunque potrebbe essere ad uno stadio di lavorazione non ancora soddisfacente per una release per il grande pubblico. La sorte di Universal Control, dunque, potrebbe essere simile a quella di Shareplay per tvOS, posticipato a data da destinarsi e che potrebbe essere lanciato a inizio 2022.