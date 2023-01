Apple conferma i problemi al display di iPhone 14 Pro: fix in arrivo

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alla comparsa di linee colorate sul display di iPhone 14. Apple ha riconosciuto in via ufficiale il problema ed ha specificato che non si tratta di un disservizio lato hardware.

In una nota, la società americana evidenzia che le indagini interne effettuate dai propri ingegneri hanno confermato che si tratta di un problema software che sarà risolto con un fix in arrivo prossimamente. I possessori di iPhone 14 Pro, infatti, hanno lamentato la comparsa per un “brevelasso di tempo di linee orizzontali sullo schermo quando accendono o sbloccano il telefono”.

“Apple è a conoscenza del problema e presto rilascerà un aggiornamento software che lo correggerà” si legge nella nota. Non è chiaro se questo fix sarà incluso in iOS 16.3, che è in fase di beta già da qualche settimana e che dovrebbe vedere la luce prossimamente (con meno novità rispetto ad iOS 16.2 nonostante l’ID da major update) oppure se già nei prossimi giorni il colosso di Cupertino procederà con il lancio di iOS 16.2.1.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito, ma l’aspetto più importante da sottolineare è che fortunatamente è stato scongiurato il problema di natura hardware che avrebbe costretto l’invio dello smartphone in assistenza.