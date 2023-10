Apple conferma il surriscaldamento degli iPhone 15: non è colpa del titanio

In seguito alle prime avvisaglie sul surriscaldamento degli iPhone 15, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla questione. Infatti, ci ha pensato la stessa Apple a confermare il problema, scendendo anche nel dettaglio delle cause e indicando il prossimo arrivo di un aggiornamento software.

A tal proposito, come riportato anche da fonti come 9to5Mac, in uno statement inviato innanzitutto a Forbes, pur ribadendo che risulta normale che un iPhone si surriscaldi in modo più importante del solito nei primi giorni d'utilizzo, anche per via di un iOS che svolge operazioni in background quali l'indicizzazione di ricerche, foto e altro, la società di Cupertino ha indicato l'esistenza di un bug.

Tim Cook e soci hanno infatti spiegato di aver riscontrato un problema con iOS 17, in grado di rendere più evidente per gli utenti il surriscaldamento dei dispositivi. Apple ha specificato che la causa sarebbe da ricercarsi anche in alcuni aggiornamenti di applicazioni di terze parti. Si tratterebbe insomma di una sorta di "sovraccarico del sistema", come d'altronde ipotizzato da alcuni test esterni che indicavano un problema degli iPhone 15 con app come Instagram.

Da escludere invece il titanio, che non ha nulla a che vedere con le problematiche (al contrario di quanto inizialmente ipotizzato da qualcuno). Apple afferma di aver già iniziato a lavorare a fianco degli sviluppatori delle applicazioni coinvolte, tra cui Instagram, Asphalt 9 e Uber, per sistemare la situazione, nonché di avere intenzione di rilasciare il prima possibile un apposito update per il bug generale. Tra l'altro, Instagram sarebbe già corsa ai ripari nella giornata del 27 settembre 2023.