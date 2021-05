Apple conferma: il TouchID della Magic Keyboard è compatibile coi MacBook

Con la presentazione ufficiale dei nuovi iMac, caratterizzati da tantissime colorazioni, un nuovo display e l'attesissimo chip Apple M1 Silicon, il colosso di Cupertino ha introdotto anche una nuova Magic Keyboard con sensore biometrico TouchID di ultima generazione. Ecco i modelli con cui sarà retrocompatibile!

Come specificato nella nuova Guida alla Sicurezza delle piattaforme Apple, "la Magic Keyboard con Touch ID e i sensori Touch ID integrati sono compatibili. Se un dito registrato su un sensore Mac Touch ID integrato viene presentato su una Magic Keyboard con Touch ID, Secure Enclave nel Mac elabora correttamente la corrispondenza e viceversa".

Confermata la compatibilità della nuova tastiera con tutti i Mac M1, le nuove linee guida suggeriscono dunque anche la compatibilità con i sensori biometrici integrati all'interno dei dispositivi, come ad esempio i MacBook di nuova generazione.

Questa interessante affermazione implica inoltre, secondo quanto suggerito dalla fonte, che nulla vieterebbe a Apple di vendere la nuova Magic Keyboard indipendentemente dall'acquisto di uno dei nuovissimi All in One.

Infine, come suggerito dalla guida, ricordiamo che la nuova Magic Keyboard con Touch ID può essere collegata solo con un dispositivo Mac alla volta, mentre ogni sistema Mac può supportare fino a cinque Magic Keyboard con Touch ID.

