Apple conferma: i videogiochi tripla-A per iPhone 15 usciranno anche su Mac e iPad

Con il lancio di iPhone 15, Apple è entrata nel mondo del gaming a gamba tesa. I porting di Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake sono tutti in arrivo sul nuovo smartphone di Cupertino... e non solo, a quanto pare. Apple, infatti, starebbe lavorando con gli sviluppatori per portare tantissimi giochi su iPad e Mac.

La notizia arriva direttamente da Jeremy Sandmel, Senior Director del software GPU della Mela Morsicata, e da Tim Millet, Vice Presidente Apple per la Platform Architecture, che durante un'intervista rilasciata ad IGN hanno spiegato che "gli sviluppatori stanno collaborando strettamente con Apple per portare giochi come Assassin's Creed Mirage e Resident Evil anche su iPad e Mac".

Lo sbarco dei giochi di Ubisoft e Capcom sui nuovi Melafonini dipende dalle possibilità garantite dal chip A17 Pro di iPhone 15, a partire dall'accelerazione hardware per il ray-tracing, che secondo Apple possono essere replicate dai chip Apple Silicon di iPad e Mac. Sandmel e Millet, infatti, hanno spiegato che "una della novità del chip A17 Pro è che esso ha fondamentalmente creato un'unificazione tra le architetture di Apple Silicion, iPhone Silicon e iPad Silicon".

I due executive hanno poi continuato dichiarando che "questo risultato ci permette di fare ciò a cui state pensando: portare i giochi anche su iPad e Mac allo stesso tempo. È lo stesso rendering, la stessa qualità, lo stesso gioco che c'è anche su iPhone, su PC e su console. Oggi come oggi vediamo le nostre architetture iPhone, iPad e Mac e le consideriamo parte di una grande piattaforma unificata, una piattaforma legata al gaming e alla grafica in particolare".

Ciò che Sandmel e Millet suggeriscono, insomma, è che lo sviluppo dei videogiochi per iPhone 15, iPad e Mac procederà essenzialmente di pari passo: un prodotto pensato per i nuovi Melafonini richiederà un lavoro minimo per essere reso compatibili con Mac e tablet, e viceversa. Dopo l'introduzione di MetalFX nel 2022, insomma, sembra proprio che il lancio di iPhone 15 abbia rappresentato una nuova svolta nel rapporto tra Apple e i videogiocatori, che storicamente non è mai stato dei migliori.