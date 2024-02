Apple conferma: niente web app progressive da iOS 17.4, ma solo in Europa

L'ultima beta di iOS 17.4 ha introdotto una controversa limitazione alle Web App su iOS, che ora non funzioneranno più in modalità a schermo intero. Nelle scorse ore, Apple ha confermato che il cambiamento è intenzionale e che entrerà in vigore proprio con iOS 17.4, ma solamente sul continente europeo.

L'ultima nota per gli sviluppatori di Apple, riportata da testate come TechCrunch ed Engadget, spiega che il colosso di Cupertino disabiliterà le Progressive Web App (PWA) con iOS 17.4: in altre parole, le web app con UI a schermo intero non saranno più accessibili, ma la loro unica visualizzazione possibile sarà sotto forma di pagina web del browser. Apple ha poi spiegato che tale cambiamento è legato al Digital Markets Act europeo e che, proprio per questo, sarà effettivo solo in Europa.

Al momento, invece, le PWA funzionano esattamente come ogni altra app di iOS, poiché possono avere delle finestre dedicate, la propria UI, dei sistemi di invio delle notifiche all'utente e persino una maggiore allocazione di memoria e RAM da parte del sistema operativo. Da iOS 17.4, invece, le cose cambieranno profondamente: tutte queste feature verranno rimosse e le web app potranno essere aperte solo come pagine web. In particolare, aprendo una web app dopo l'installazione di iOS 17.4 vedrete un messaggio di sistema che vi darà la possibilità di continuare nella procedura usando il browser di default o di tornare alla homepage dello smartphone.

Il problema, secondo Apple, riguarda un'incompatibilità tra il DMA e l'architettura WebKit: nello specifico, il DMA richiede ad Apple di permettere agli utenti di utilizzare dei browser alternativi a Safari per l'apertura delle web app. Dal momento che i browser diversi da quello proprietario non supportano WebKit, però, il funzionamento delle PWA ne risulterebbe compromesso, ammesso che non venga costruita una nuova architettura dedicata. Il colosso di Cupertino ha poi aggiunto che il tasso di adozione delle Web App Progressive è molto basso, dunque la funzione è stata semplicemente disabilitata.

Tuttavia, c'è chi critica la mossa della Mela Morsicata: secondo Open Web Advocacy, per esempio, il DMA non c'entrerebbe nulla con la scelta dell'azienda. "Alcuni difendono la scelta di Apple di rimuovere le web app come risposta necessaria al DMA, ma crediamo che queste posizioni siano fuorvianti. Apple ha avuto 15 anni per facilitare la competizione mondiale tra i browser, e il testo del DMA è stato approvato due anni fa. Avrebbe potuto usare questo tempo per condividere la storica auto-preferenza nei confronti di Safari con gli altri browser", si legge in un comunicato dell'organizzazione.