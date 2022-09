Apple: il connettore Lightning compie dieci anni, ma la pensione è alle porte

Settembre 2022 è il mese del keynote di annuncio di iPhone 14, questo ormai lo sanno tutti. Tuttavia, solo i fan più sfegatati potrebbero essere al corrente del fatto che questo mese segna anche il decimo compleanno del cavo Lightning di Apple.

Il cavo, infatti, è stato presentato nel mese di settembre 2012 insieme ad iPhone 5. iPhone 5 fu una vera e propria rivoluzione per Apple, e la modalità di ricarica fu parte integrante del successo del device: via il vecchio connettore a 30 pin, ora la ricarica avveniva con una porta di ridotte dimensioni chiamata Lightning, in virtù della velocità di ricarica superiore alla concorrenza.

All'epoca, Phil Schiller, Capo del marketing di Cupertino, definì la porta Lightning come un "connettore che durerà dieci anni". E, incredibilmente, aveva ragione: la porta è stata utilizzata per dieci anni tondi tondi, trovando spazio su iPhone, iPad e persino AirPods, tanto che anche iPhone 14 avrà un connettore Lightning.

In effetti, per l'epoca del suo annuncio il connettore aveva delle capacità incredibili: esso poteva caricare un iPhone dallo 0% al 50% in 30 minuti, ma supportava anche, oltre alla ricarica della batteria, la possibilità di trasmettere l'audio via cavo alle cuffie o il video in 1080p da iPhone ad un altro dispositivo. Inoltre, la velocità di trasferimento del connettore era simile a quella di una porta USB 3.0, rendendolo perfetto per i collegamenti tra smartphone e PC (quando ancora servivano per installare nuovi aggiornamenti o per trasferire file da un dispositivo all'altro).

Tuttavia, il decimo compleanno del connettore segna, probabilmente, anche il definitivo pensionamento della porta Lightning, che quasi sicuramente sparirà da tutti gli smart device entro il 2023. Il motivo? Le regole dell'UE sul caricatore unico, ovviamente, che costringeranno Apple a dire addio al proprio connettore proprietario dal 2023 in poi, sostituendolo con l'USB-C. Una pensione decisamente meritata.