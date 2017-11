Apple: consegnato un nuovo brevetto per un display pieghevole

L’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti d’America ha oggi pubblicato una domanda di brevetto di Apple per un display, rafforzando dunque le indiscrezioni circa l’arrivo in futuro di un iPhone pieghevole, forse realizzato in collaborazione con

Nella descrizione del brevetto si legge: «Un dispositivo elettronico potrebbe avere una porzione flessibile che permetterebbe al dispositivo di essere piegato. Il dispositivo potrebbe avere un display flessibile. Il display flessibile potrebbe disporre di una parte pieghevole che permetterebbe al display di piegarsi lungo un asse quando il dispositivo è ripiegato». Il brevetto descrive e mostra quindi un iPhone capace di essere piegato in modo tale da essere aperto e chiuso come un libro.

Il nuovo pannello potrebbe essere di tipo LCD, OLED e della più recente tecnologia microLED. Il brevetto in questione è il primo in cui Apple elenca i microLED come uno dei principali tipi di display per un iPhone pieghevole, si legge infatti: "Il display può includere una serie di pixel di visualizzazione formati da componenti a cristalli liquidi (LCD), una serie di pixel di visualizzazione elettroforetici, una serie di pixel di visualizzazione di diodi emettitori di luce organici, una matrice di pixel formati da matrici di diodi emettitori di luce a semiconduttore cristallino (a volte indicato come micro-LED), una serie di pixel di visualizzazione elettrolettrici o pixel di visualizzazione basati su altre tecnologie di visualizzazione."

LG insieme a Samsung hanno già pubblicizzato i loro schermi pieghevoli e flessibili da diversi anni, ma una soluzione del genere non è mai giunta sul mercato, in un prodotto vero e proprio. Secondo recenti rapporti, un iPhone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato nel 2021 circa, in previsione di un passaggio da parte di Apple alla tecnologia microLED per i display.

Per il momento però si parla solo di un brevetto che Apple potrebbe tradurre o non tradurre in un prodotto reale.