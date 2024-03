Apple consentirà di disinstallare Safari e faciliterà il passaggio ad Android

Nel giorno dell’entrata in vigore del DMA nell’Unione Europea, Apple ha annunciato alcune novità che prossimamente arriveranno sui propri sistemi operativi per rendere conforme l’ecosistema al nuovo pacchetto normativo.

Come noto, iOS 17.4 rilasciato qualche giorno fa, Apple ha implementato il supporto ai marketplace e pagamenti alternativi, ma le novità non termineranno qui.

In particolare, il colosso di Cupertino ha spiegato che renderà più semplice il passaggio da iOS ad altri sistemi operativi. Apple ha reso noto di essere al lavoro ad una soluzione più user friendly per trasferire dati da un iPhone ad un altro smartphone: questo tool sarà disponibile entro l’autunno del 2025 ed anche i produttori Android offriranno strumenti migliori per trasferire i dati da un iPhone.

Agli utenti iPhone nell’Unione Europea sarà inoltre anche data la possibilità di disinstallare Safari dai propri dispositivi: come noto iOS 17.4 ha facilitato la scelta di browser alternativi su iPhone ed Apple sta anche sviluppando una soluzione per esportare ed importare dati in altri browser sullo stesso dispositivo. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, iOS 17.4 supporta anche motori di rendering alternativi a WebKit: almeno al momento però né su App Store, tanto meno sugli store alternativi sono arrivati browser di questo tipo, ma probabilmente è solo questione di tempo.