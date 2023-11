Apple consentirà il sideloading su iPhone nel 2024, ma sarà 'altamente controllato'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, con la beta di iOS 17.2 è stato abilitato il sidelaoding, in linea con quanto affermato da altri rapporti emersi nelle scorse ore. Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On ha fatto il punto su come funzionerà questo sistema.

A quanto pare il cambiamento arriverà nella prima metà del 2024 e consentirà, come noto, di scaricare app senza la necessità di utilizzare l’App Store. Il sistema è descritto da Gurman come “altamente controllato”: Apple a quanto pare modificherà anche i messaggi e le app di pagamento come parte di tali modifiche, attraverso un aggiornamento che dovrebbe essere disponibile esclusivamente in Europa.

Tuttavia, come notato da molti, questo timing riportato da Gurman va in controtendenza con quanto fatto da Apple: iOS 17.2 infatti dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio, mentre nella newsletter si parla di un’attivazione del sideloading prevista solo per il 2024.

La questione inoltre non è completamente chiusa in quanto Apple ha annunciato che farà ricorso contro il DMA dell’Unione Europea proprio nel tentativo di bloccare il sideloading, che ha sempre descritto come una pratica dannosa per la sicurezza degli utenti.Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.