Apple considera Android un 'enorme sistema di tracciamento', in un documento interno

Sebbene Apple abbia preso in considerazione l’idea di rendere Apple Watch compatibile con Android, il sentiment interno nei confronti del robottino verde da parte di Apple non sembra essere lusinghiero.

In un documento interno emerso di recente, infatti, il colosso di Cupertino non esita a definire Android “un enorme dispositivo di tracciamento”. La slide emersa nel corso del processo antitrust in corso, e riguardava una timeline stilata dai dirigenti Apple per competere sulla privacy con il principale concorrente nel compero mobile.

Le diapositive, datate gennaio 2013, analizzavano il modo in cui i concorrenti di Apple (Google, Facebook, Amazon e Microsoft principalmente) gestivano le questioni relative alla privacy. In una delle slide viene anche mostrata una vera e propria “cronologia della privacy” contenente quelli che sono stati i principali eventi degli anni 2000 e 2010 sul tema, tra cui le auto di Street View che registravano le reti WiFi private e la volontà di Instagram di utilizzare le foto degli utenti nelle sue pubblicità.

Apple ha posto l’attenzione su tali temi per evidenziare cosa non avrebbe dovuto fare, ed in una dichiarazione di una pagina definisce “Android un enorme dispositivo di tracciamento”. Apple già da qualche anno punta in maniera massiccia sulla privacy: ad esempio con iOS 16 ha reso disponibile Private Relay per tutti.