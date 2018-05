Apple contenta delle vendite di iPhone, ma su HomePod preferisce non espirmersi

Grandi risultati finanziari quelli ottenuti da Apple con il suo iPhone, ma c'è un altro device prodotto dalla mela morsicata che fatica sempre di più a farsi spazio sul mercato: stiamo parlando di HomePod, lo smart speaker presentato alla WWDC.

Il colosso di Cupertino ha fatto registrare un fatturato trimestrale di 61.1 miliardi di dollari, raggiunto grazie ai 52.2 milioni di iPhone venduti, 9.113 milioni di iPad, 4.078 milioni di Mac e 9.190 miliardi di Dollari di servizi. I consumatori hanno preferito iPhone X a qualsiasi altro smartphone prodotto dall'azienda per ogni singola settimana nel trimestre chiusosi a marzo, che non tiene quindi conto dei prodotti inclusi nella linea Product (RED) come iPhone 8 ed iPhone 8 Plus RED.

Mentre le vendite relative agli iPhone continuano ad aumentare di anno in anno, quelle della categoria Other Products, di cui fa parte anche l'HomePod lanciato lo scorso febbraio, fanno invece impensierire i vertici dell'azienda. Questa categoria di prodotti ha subito una flessione del 28% nel periodo analizzato, che si aggiunge a quella del 29% fatta registrare nello stesso periodo dello scorso anno.

Il successo per questa nuova linea di smart speaker tarda ad arrivare, tanto che alcuni analisti e fornitori hanno già definito HomePod un flop, magari causato dai problemi che sembra avere lo speaker con i mobili in legno. Nel frattempo Tim Cook dichiara che "HomePod è largamente riconosciuto come lo speaker che offre la migliore qualità sonora in relazione alle sue dimensioni ed alla sua categoria", e che Apple è al lavoro per implementare al suo interno alcune nuove funzionalità.