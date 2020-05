Apple continua a dominare nel campo dei wearable, boom di Huawei

Secondo quanto riferito dall’ultimo rapporto dell’IDC, il primo trimestre del 2020 ha fatto registrare una crescita significativa del mercato dei dispositivi indossabili. Gli analisti hanno incluso non solo smartwatch e fitness tracker nella categoria, ma anche altri prodotti come le cuffie wireless.

Queste categorie di prodotti stanno diventando sempre più popolari nel settore tech. Il COVID-19 ha costretto molte persone a lavorare da casa e la domanda per i dispositivi audio è aumentata, come confermato dai numeri.

Apple ha segnato un aumento del 59,9% passando dai 13,3 milioni di unità spedite nello stesso trimestre del 2019 ai 21,2 milioni dei primi tre mesi del 2020. Le vendite di Apple Watch, pari a 4,5 milioni, sono leggermente diminuite in questi mesi mentre sono aumentate quelle legate ad altri prodotti come le AirPods e le cuffie a marchio Beats. Se dovessero arrivare le prime cuffie over-ear di Apple, i dati potrebbero lievitare ulteriormente nei prossimi mesi.

Xiaomi raggiunge la seconda piazza nel mercato globale con 10,1 milioni di unità spedite nel primo trimestre, con un aumento del 56,4% rispetto allo scorso anno. Samsung si piazza al terzo posto con i suoi dispositivi che hanno fatto registrare un +74% nelle spedizioni. Infatti, le Galaxy Buds + sono riuscite a riscuotere molto successo, con un totale di 8,6 milioni di unità spedite.

Al contrario, Fitbit ha visto scendere in maniera significativa i suoi dati sulla distribuzione a causa della diminuzione della produzione dei suoi indossabili, concentrata prevalentemente in Cina. FitBit inoltre non presenta più categorie di prodotti come gli altri, considerato che sviluppa principalmente solo smartwatch e fitness tracker.

A livello globale, il calo si assesta attorno al 35,7% con 72,6 milioni di dispositivi indossabili spediti rispetto ai 56 milioni fatti registrare nello stesso trimestre dello scorso anno. Huawei ha registrato la crescita maggiore grazie ad un aumento del 118,5% per gli smartwatch con 2,6 milioni di unità spedite.

Garmin e Huami (produttore di orologi a marchio Xiaomi ed Amazfit) hanno entrambi registrato una crescita del 31,7% e dell'80,2%. Il numero complessivo di orologi spediti è diminuito del 7,1% per un totale di 16,9 milioni, in calo rispetto ai 18,2 milioni del Q1 del 2019.