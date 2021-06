Apple continua a guidare il mercato 5G, crescono OPPO, Vivo e Samsung

Apple continua a guidare il mercato 5G nonostante i cali registrati nel quarto trimestre del 2020. I nuovi dispositivi firmati Mela con supporto all’ultima generazione di reti mobili stanno decisamente convincendo molti utenti, ma le società rivali come Vivo e Samsung sono dietro l’angolo, pronte per un sorpasso con la propulsione dei low-cost.

Gli ultimi dati condivisi dagli esperti di Strategy Analytics parlano chiaro: il gigante di Cupertino ha spedito circa 40,4 milioni di iPhone 12 durante il primo trimestre del 2021, mantenendo così la prima posizione nel podio dei rivenditori di smartphone compatibili con l’ultimo standard delle telecomunicazioni. L’espansione effettiva, però, manca ancora.

Ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio nel medesimo trimestre è OPPO con 21,5 milioni di unità spedite, una quota del mercato del 15,8% e una crescita del 55% rispetto all’ultimo trimestre del 2020, dati importanti che segnalano anche il colpo accusato da Huawei con la semi-scomparsa dalla scena. I veri protagonisti però sono Vivo, con una crescita del 62%, e Samsung con 17 milioni di telefoni 5G spediti e una crescita mozzafiato del 79%. Tra i grandi nomi, Xiaomi ha registrato la crescita più bassa pari al 41%, per una quota di mercato del 16,6%.

Ville-Petteri Ukonaho, direttore associato di Strategy Analytics, ha dichiarato: “Samsung sta andando bene con i nuovi modelli 5G, come Galaxy S21 5G, S21 ultra 5G e S21+ 5G, in Corea del Sud, Nord America e diverse parti d'Europa. Nel frattempo, Apple è scesa del 23% dopo il boom nel Q4 2020 del nuovo iPhone 5G, molto popolare come regalo durante le festività natalizie. Prevediamo che le spedizioni globali di smartphone 5G raggiungeranno il record di 624 milioni di unità per l'intero 2021, da 269 milioni nell'intero 2020”.

A proposito di Apple, Tim Cook di recente ha lanciato una frecciatina ad Android riguardo la diffusione dei malware; o ancora, recentemente la Mela ha lanciato il nuovo servizio ad abbonamento ai podcast.