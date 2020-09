Apple continua a lavorare sull'iPhone pieghevole: ordinati i primi display!

E' passato un pò di tempo da quando sono emersi gli ultimi rumor sull'iPhone pieghevole, ed a quanto pare Apple non avrebbe abbandonato i piani. Secondo un popolare leaker, Ice Universe, il colosso di Cupertino avrebbe ordinato i primi prototipi dei display flessibili a Samsung.

In un post pubblicato su Weibo, Ice Universe afferma che "Apple ha chiesto a Samsung Display di fornire un ampio campione di schermi pieghevoli per gli smartphone". A quanto pare Samsung avrebbe accettato la fornitura per la durata di un anno, un aspetto da non sottovalutare.

Il leaker ha anche voluto sottolineare come lo sviluppo stia procedendo a pieno ritmo, ma è improbabile ipotizzare un lancio già nel corso dell'anno. Più probabile che la commercializzazione inizi a fine 2021, secondo molti, ma come sempre la situazione è fluida ed in divenire, ed è difficile fare previsioni.

Ad inizio anno era emerso un brevetto che aveva svelato la cerniera dell'iPhone pieghevole. Almeno a breve termine, però, tutte le attenzioni sono rivolte verso l'iPhone 12, che secondo alcuni leaker potrebbe essere presente al keynote Apple del 15 Settembre, sebbene la maggior parte dei tipster siano d'accordo sul fatto che lo smartphone non verrà presentato la prossima settimana.

