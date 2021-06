Apple continua a puntare sulla Salute: arrivano nuove metriche e più dati nell'app

Dopo l'annuncio del nuovo iCloud+, Apple ha mostrato anche le tante novità in arrivo nell'app Salute presente nei propri dispositivi.

Nella nuova versione dell'app sono presenti delle nuove funzioni che consentono di identificare, misurare e comprendere i cambiamenti di salute. È stata introdotta una nuova metrica battezzata "Walking Steadiness" che misura la velocità e l'uniformità delle camminate e sfrutta i dati acquisiti durante uno studio per generare una classificazione della stabilità della camminata e delle relative modifiche nel tempo.

È anche stata introdotta una descrizione dettagliata che permette di capire meglio come interpretare e comprendere i dati delle analisi del sangue. Sono state aggiunte anche nuove informazioni sulle metriche, mentre i Trend mostreranno i cambiamenti a lungo termine di passi, il sonno e degli altri dati presenti nell'app Salute.

Gli utenti saranno anche in grado di condividere dati specifici direttamente con i medici, per permettere loro di capire come migliora il nostro stato di salute nel tempo. Ovviamente, è anche possibile condividere gli stessi dati con i propri cari, il che è particolarmente utile per le persone anziane.

La nuova applicazione Salute può anche inviare notifiche come quelle relative ai cambi significativi della frequenza cardiaca di un genitore anziano: una volta ricevuto l'alert, sarà possibile inviare rapidamente un messaggio tramite iMessage per sincerarsi delle condizioni di salute.