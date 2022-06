Apple, continua la ricerca sui display OLED: saranno prodotti da Samsung, lancio nel 2024

A marzo vi abbiamo spiegato che Apple sta preparando il passaggio agli schermi OLED per tutti i suoi dispositivi, compresi iPad, Macbook e iMac. Oggi, finalmente, potremmo aver scoperto quale azienda si occuperà della produzione dei nuovi display Apple nei prossimi anni.

Stando a quanto riporta il portale coreano The Elec, infatti, sarà Samsung a occuparsi degli schermi di iPad e Mac: l'azienda coreana avrebbe definitivamente sostituito il produttore cinese BOE, che sarebbe stato depennato dalla lista dei fornitori di Apple dove essere stato "pizzicato" ad operare piccoli tagli sulla qualità dei suoi schermi per questioni di budget.

Resta dunque da capire quali saranno i tempi per l'arrivo degli schermi OLED sui device di Cupertino: nello specifico, pare che potremmo vedere i primi pannelli di questo tipo sugli iPad Pro, ma non prima del 2024. Dopo aver implementato i display di nuova generazione sugli iPad Pro, poi, questi potrebbero operare il "salto" anche agli iPad Air, ai Macbook Pro, agli iMac e, infine, ai Macbook Air, tra il 2024 e il 2025.

Pare che sia Apple che Samsung abbiano destinato ingenti risorse alla produzione di questi schermi, dal momento che il produttore coreano dovrebbe costruire una struttura produttiva ad hoc in Corea del Sud per soddisfare solo la domanda di Apple, nonché per portare avanti la ricerca sui pannelli OLED di grandi dimensioni necessari per Macbook e iMac.

Nell'ultimo anno, comunque, Apple ha iniziato a utilizzare la tecnologia Mini-LED per i suoi device come iPad e laptop, perciò sembra che la transizione all'OLED arriverà solo dopo lo "step intermedio" rappresentato proprio dal mini-LED. Tuttavia, alcuni rumor piuttosto insistenti spiegano che Apple potrebbe "saltare" i Mini-LED su alcuni device, passando direttamente alla tecnologia OLED nel giro di qualche anno. D'altro canto, al momento Cupertino utilizza già schermi OLED per iPhone e Apple Watch.