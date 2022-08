Apple, continuano i guai con la Cina: scorte di iPhone 14 a rischio?

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo spiegato che i fornitori cinesi di Apple sarebbero nei guai perché Pechino avrebbe deciso di bloccare le loro esportazioni in seguito al viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan. Nelle ore successive, le aziende interessate dalle indiscrezioni hanno però confermato che le spedizioni starebbero procedendo regolarmente.

Oggi, tuttavia, alcune fonti estere come PhoneArena riportano che le cose starebbero molto diversamente. A quanto pare, infatti, numerose spedizioni di componenti sarebbero al momento ferme per controlli a Suzhou, in Cina, dove le autorità cinesi starebbero ispezionando tutti i documenti di viaggio per controllare che nessun oggetto rechi il nome di Taiwan o della "Repubblica di Cina" (il nome ufficiale con cui il Governo di Taipei si fa riconoscere a livello internazionale).

Il fornitore più colpito sarebbe Pegatron, che attualmente è al lavoro sulla produzione di chip e altre componenti per gli iPhone 14. A causare il blocco delle esportazioni dell'azienda sarebbe stato un incontro tra alcuni executive di Pegatron e Nancy Pelosi la scorsa settimana, durante il viaggio a Taiwan di quest'ultima: la stessa Pegatron, infatti, ha sede a Taiwan ma opera principalmente nella Cina continentale.

Il problema del nome riportato sui documenti di spedizione riguarda il fatto che Pechino non riconosca l'indipendenza di Taiwan già dal 1949: il Governo di Taipei è infatti l'erede di quello della Cina repubblicana, rifugiatosi sull'isola di Taiwan dopo che il regime comunista di Mao Tse-tung prese il controllo della parte continentale del Paese. Negli ultimi decenni, man mano che le pressioni cinesi per una riunificazione con Taiwan sono cresciute, l'isola ha cercato e ottenuto il sostegno internazionale degli Stati Uniti per tutelare la propria indipendenza.

Per questo stesso motivo, le autorità cinesi starebbero controllando su tutti i documenti di Pegatron che i riferimenti alle sedi taiwanesi dell'azienda si riferiscano a Taiwan usando il nome "Taipei cinese", riconoscendo la sovranità formale della Cina sull'isola. Se le autorità di Pechino dovessero trovare delle spedizioni in cui Taiwan viene chiamata "Taiwan" o "Repubblica di Cina", invece, queste ultime potrebbero essere sequestrate, rifiutate o persino multate: in questo caso, comunque, la multa potrebbe essere piuttosto contenuta, poiché si parla di un massimo di 4.000 Yuan, o 352 Dollari.

Il vero problema, però, è che i controlli delle autorità cinesi potrebbero rallentare di molto le spedizioni verso Apple, il che potrebbe rivelarsi deleterio soprattutto per i prodotti di prossima uscita, iPhone 14 in primis. Già sappiamo che iPhone 14 Max potrebbe essere in ritardo, ma se il pugno duro cinese dovesse continuare vi è la possibilità che i posticipi e la scarsità di prodotti sul mercato finiscano per riguardare anche tutti gli altri modelli della lineup.