Apple continuerà ad aggiornare iOS 14? Le dichiarazioni della società

Ormai è passato un po' di tempo dal rilascio ufficiale di iOS 15. Non sono in pochi dunque a chiedersi se Apple continuerà o meno ad aggiornare iOS 14. In questo contesto, sono arrivate delle dichiarazioni ufficiali.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'azienda di Tim Cook ha affermato ai microfoni di ArsTechnica che la possibilità per gli utenti di rimanere con iOS 14 e continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza non è mai stata pensata come "illimitata", bensì come "temporanea". In parole povere, l'intento di Apple è ovviamente quello di far passare tutti, prima o poi, ad iOS 15.

Per chi non lo sapesse, finora la società di Cupertino aveva permesso a coloro che erano rimasti ad iOS 14 di effettuare update in termini di sicurezza. Più precisamente, a fine ottobre 2021 era arrivato il rilascio dell'aggiornamento ad iOS 14.8.1: in quell'occasione, gli utenti potevano scegliere se rimanere con iOS 14 ed effettuare l'update di quest'ultimo oppure se passare ad iOS 15 (mediante un apposito banner, messo un po' "in disparte": l'immagine presente in calce alla notizia può farvi comprendere meglio a cosa facciamo riferimento).

Adesso, invece, varie fonti hanno fatto notare che la società di Cupertino sta spingendo per far passare tutti ad iOS 15. Sono arrivate proprio in questo contesto le dichiarazioni di Apple, che sembrano dunque mettere la parola fine al periodo di transizione. In parole povere, a quanto pare iOS 14 non verrà più supportato in termini di sicurezza, in quanto l'azienda di Tim Cook ha fornito la possibilità di rimanere con la precedente versione del software e continuare a ricevere aggiornamenti solamente per un tempo limitato, probabilmente utile a risolvere i principali bug di iOS 15. Insomma, probabilmente fareste bene a passare a quest'ultimo, se tenete agli update di sicurezza.