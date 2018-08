Apple contro le bufale ed i complotti: chiuso il podcast del re delle fake news Alex Jones

Apple, dopo quanto fatto da Spotify, ha annunciato di aver chiuso il podcast di Alex Jones, uno dei così detti "re delle bufale" del web, nonchè autore del sito Infowars. La compagnia di Tim Cook ha annunciato di aver rimosso da iTunes tutto l'archivio dei podcast pubblicati dal presentatori, inclusi i controversi "War Room" e "Alex Jones Show".

Jones è noto sul web per essersi auto-etichettato come un paladino della libera informazione, ma che nell'arco della sua carriera è stato scoperto essere un autore di notizie false e bufale ad hoc, spesso indirizzate contro Hillary Clinton ed i liberals, spesso condendole da teorie complottistiche violente, offensive e senza alcuna fondamenta.

Lo scorso mese di Giugno aveva pubblicato la notizia secondo cui i democratici stessero progettando una nuova guerra civile da far scoppiare il giorno dell'Indipendenza, il prossimo 4 Luglio. Ovviamente come abbiamo potuto vedere si trattava di un'altra delle tante fake news diffuse dallo stesso sui propri canali e che lo hanno portato davanti al Tribunale dopo essere stato denunciato dalle famiglie delle vittime della strage della scuola elementare Sandy Hook, che secondo Jones sarebbe stata architettata per favorire le nuove leggi sulle armi.

Apple, nella comunicazione, sottolinea che "non tollera l'incitamento all'odio. Abbiamo delle linee guida chiare che i creatori di contenuti e sviluppatori debbono seguire, e che ci permettono di offrire un ambiente sicuro a tutti i nostri clienti. I podcast che violano queste linee guida vengono rimossi dai nostri archivi e non vengono più mostrati nei risultati di ricerca. Inoltre, non si possono nemmeno scaricare o ascoltare in streaming. Crediamo sia giusto rappresentare un'ampia gamma di punti di vista ed opinioni, ma nel limite del rispetto di coloro che hanno opinioni differenti".