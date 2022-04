Apple contro... sé stessa?! Ecco Taz, il robot distruggi-iPhone di Cupertino

Dopo aver dato la meritata pensione ad iPhone 6 Plus, i possessori dello smartphone potrebbero pensare di liberarsene per lasciar spazio ad un nuovo telefono di Cupertino. Visto che gettare uno smartphone Apple in discarica ci sembra una soluzione poco divertente, oggi vi presentiamo Taz, il robot distruggi-iPhone di Apple.

Sì, avete letto bene: Apple possiede un robot che distrugge gli iPhone. E non solo: Taz (il cui nome ricorda un certo Diavolo della Tasmania) ha la capacità di tritare e ridurre a brandelli gli smartphone della Mela in modo intelligente. Non è uno scherzo: il robot, che potete vedere nell'immagine in calce, è stato pensato per separate tra loro le componenti degli iPhone rottamati, in modo da poterne riutilizzare i materiali di base.

Il robot, infatti, fa parte degli sforzi ecologici di Apple per il riciclo delle parti degli iPhone ormai giunti al termine del proprio ciclo vitale. Per questo, Taz è collocato al Recovery Lab di Apple ad Austin, in Texas, ed è stato pensato per separare le terre rare utilizzate nei chip dei telefoni di Cupertino dalla plastica e dai metalli non "nobili".

Nello specifico, Taz è esperto nel riciclaggio di oro, tungsteno, cobalto e altri materiali, che sono integrati sui circuiti di tutti gli iPhone e che sono ovviamente necessari anche per la costruzione delle logic board, delle batterie e degli chassis dei dispositivi di nuova generazione.

Taz, inoltre, è il terzo robot della sua specie, rappresentando un'innovazione delle tecnologie introdotte con i distruggi-iPhone Liam e Daisy, presentati al pubblico rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Taz, in particolare, possiede una maggiore capacità distruttiva di alcune componenti estremamente dure, che Daisy fatica a ridurre in parti più piccole.

Accanto a Taz, che può distruggere 23 varietà di iPhone diversi con una velocità di 200 smartphone ogni ora, Apple ha presentato anche Dave, che è specializzato nel disassemblaggio dei Taptic Engine di iPhone ed Apple Watch. Presto comunque, potreste dire addio ai problemi di riciclaggio per i vostri smartphone: Apple, infatti, sta già pensando ad un programma di leasing per iPhone, che dovrebbe permettervi di ricevere lo smartphone di Cupertino più recente di anno in anno.