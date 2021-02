Apple convinta: anche l'iPhone 13 potrebbe avere una versione Mini

Dopo il lancio dell'iPhone 12 Mini, anche altre aziende hanno iniziato a pianificare il ritorno agli smartphone compatti, nonostante la tiepida accoglienza riservata alla proposta di Apple in questo segmento.

Le vendite di iPhone 12 Mini infatti hanno deluso le aspettative al punto da convincere il colosso di Cupertino a riconvertire la linea di produzione di questo modello verso la variante iPhone 12 Pro.

Come suggerito dai colleghi di GizChina però, la scelta di arrestare la produzione di iPhone 12 Mini potrebbe non essere stata dettata dal mancato raggiungimento dei volumi di vendita attesi. Questa scelta potrebbe infatti essere stata intrapresa dopo aver raggiunto il numero di smartphone prodotti in relazione a quanti ne saranno venduti secondo le proiezioni.

Stando ai rumor apparsi in rete e riportati dalla fonte, Apple sarebbe quindi più che intenzionata a ripercorrere i passi dello scorso anno anche per la prossima generazione, portando sul mercato l'iPhone 13 in quattro varianti, fra cui anche un modello Mini.

Ricordiamo che l'Apple iPhone 12 Mini è uno smartphone top di gamma con chip Apple A14 Bionic e display da 5,4 pollici, lanciato sul mercato insieme al resto della gamma iPhone 12 a ottobre 2020 a un prezzo di partenza di 699 Euro.