Apple Core Technology Fee non piace agli sviluppatori: 'ci manderà in bancarotta'

Insieme alla beta di iOS 17.4, Apple ha annunciato "Core Technology Fee", un nuovo sistema che condivisione dei ricavi degli sviluppatori con l'azienda di Cupertino. Secondo Apple, la Core Technology Fee ridurrà i costi per il 99% degli sviluppatori, ma molti sono scettici: secondo degli esperti, essa potrebbe mandare in bancarotta alcuni studi.

Il funzionamento di Core Technology Fee di Apple è semplice: dalla release di iOS 17.4, gli sviluppatori potranno decidere di pubblicare le proprie app su App Store alternativi a quello di iOS o sul marketplace ufficiale di Cupertino. La maggior parte degli sviluppatori che continueranno ad utilizzare l'App Store di iOS non subiranno alcun cambiamento nel loro trattamento economico, e continueranno a pagare una commissione su ogni singolo acquisto della propria app pari al 15% o al 30% del prezzo finale all'utente.



Tuttavia, una volta che un'app raggiungerà il milione di download, Apple inizierà a chiedere 50 centesimi l'anno per ogni nuovo download, che gli sviluppatori dovranno pagare mensilmente insieme ad una quota ridotta di commissioni, pari al 10% o al 17% del prezzo delle app a pagamento. Per chi invece volesse sfruttare le possibilità offerte dal sideloading su iOS, la "tassa" sarà fissa a 50 centesimi l'anno per ogni download, senza i costi delle commissioni. Questa fee potrebbe rivelarsi davvero problematica per gli sviluppatori di alcune tipologie di app.

Saranno infatti particolarmente colpiti i creatori delle app gratuite o "Freemium" di grande successo, a prescindere dal fatto che esse vengano pubblicate su Apple App Store o su marketplace terzi: gli sviluppatori di queste ultime, anche a fronte di un costo per l'utente potenzialmente pari a zero, dovrebbero comunque pagare una tassa annua enorme ad Apple, rischiando la bancarotta. È questo il problema sollevato da Steve Troughton-Smith su Mastodon.

Lo sviluppatore, dietro a popolari app per iOS come Broadcasts (un software per l'ascolto di radio in streaming), Pastel (che permette di creare palette di colori e usarle per illustrazioni e grafiche) e Grace (un'app per la comunicazione non-verbale basata sui disegni), ha spiegato che le app gratuite che diventano "virali" su iOS rischiano di trasformarsi in un danno per i loro sviluppatori, che da un giorno all'altro potrebbero trovarsi a dover pagare migliaia di dollari ad Apple.

Troughton-Smith, in particolare, ha detto che "le app gratuite saranno enormemente, sproporzionatamente colpite dalla Core Technology Fee di Apple, e per questo non credo che quest'ultima resterà in piedi molto a lungo per come è stata pensata. Se hai due milioni di download su un'app completamente gratuita, dovrai pagare ben 45.290 dollari al mese ad Apple, ovvero mezzo milione di dollari l'anno".