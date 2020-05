Apple, il Coronavirus spinge Apple News, iMessage e FaceTime: numeri da record!

Nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre dello scorso anno, l'amministratore delegato di Apple Tim Cook ha anche comunicato che nelle prime cinque settimane del trimestre sono stati riportati numeri record per alcuni servizi.

Nello specifico, la società di Cupertino ha rilevato un aumento esponenziale dell'utilizzo di iMessage, FaceTime e della piattaforma Apple News che come noto in Italia non è disponibile. Le motivazioni sono facili da intuire: i primi due hanno consentito alle persone di restare in contatto nonostante l'impossibilità di vedersi fisicamente a causa delle misure di contenimento imposte dai governi nazionale. L'utilizzo di Apple News invece è cresciuto in quanto gli utenti evidentemente si sono costantemente informati sull'andamento della curva epidemiologica a livello mondiale.

Contestualmente, però, Cook ha anche affermato che nelle ultime cinque settimane l'offerta di iPhone è stata limitata, ed è coincisa con un calo della domanda in Cina.

Nelle ultime tre settimane, però, il Coronavirus ha provocato ad una diminuzione generalizzata della domanda a livello mondiale, non solo per gli smartphone ma anche per il comparto indossabile. A riguardo però il CEO non ha diffuso molti numeri ma è facile intuire un rallentamento delle vendite anche di Apple Watch.

Nel trimestre concluso Apple ha riportato 58 miliardi di Dollari dalle vendite, l'1% in più rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso anno.