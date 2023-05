Apple Via Del Corso a Roma racconta le storie di app 100% italiane il 26 e 28 Maggio

Apple ha annunciato le nuove sessioni “Today at Apple” che si terranno presso l’Apple Store di Via Del Corso nel weekend del 26 e 28 Maggio 2023.

Le sessioni, intitolate “Apps for the Future” consistono in una serie di incontri gratuiti sul mondo delle app. Si tratterà di una tre giorni aperta a tutti che permetterà di scoprire le storie delle app 100% italiane e di chi le ha create.

Il 26 Maggio 2023 si partirà con un incontro che metterà al centro l’esperienza degli ex studenti della Apple Developer Academy.

Sabato 27 Maggio 2023 invece i riflettori saranno puntati su applicazioni come “Splice” di Bending Spoons e “Jelly Juice” di redBit Games.

Domenica mattina, il 28 Maggio 2023, sarà la volta di una storia al femminile e con sessioni parallele dedicate ai più piccoli, a cura di Marshamellow Games. Nel pomeriggio invece la tre giorni si concluderà con 4books, Buddyfit e Seenis, in una chiacchierata a tema salute e benessere.

Ai partecipanti sarà data la possibilità di incontrare sviluppatori e sviluppatrici e di lasciarsi ispirare dalle loro storie, oltre che dai processi creativi che si celano dietro di esse. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web di Apple Via Del Corso. Le sessioni sono ovviamente gratuite.