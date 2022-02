Apple, ecco il corto del regista di Oldboy girato con iPhone 13 Pro

Life is but a dream è l'ultima fatica di Park Chan-Wook, leggendario regista della trilogia della vendetta e autore di Oldboy, recentemente restaurato in 4K, ma si tratta di un progetto esotico e decisamente particolare.

Infatti, si tratta di un corto di poco più di 21 minuti pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Apple, che potrete trovare e riprodurre in apertura. Questa la descrizione: "un becchino che ha bisogno di legna per costruire una bara per il salvatore del suo villaggio scava in una tomba abbandonata. Ma mentre lo fa, risveglia accidentalmente il fantasma di un antico spadaccino. Ora il fantasma cerca di riprendersi la sua bara".

In calce al breve plot, è possibile anche leggere che questo lavoro è stato commissionato direttamente da Apple e girato con iPhone 13 Pro. Nel cast troviamo Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin e Park Jeong-min, che abbiamo visto di recente anche in Hellbound, prodotto da Netflix.

Non una novità, in realtà, per il visionario regista di Seul. Infatti, Park Chan-Wook ha girato un film con iPhone 4 nel 2011, Night Fishing (titolo originale "Paranmanjang"), un lavoro da 33 minuti disponibile su gratuitamente su Vimeo.

Insieme al corto, Apple ha anche pubblicato il dietro le quinte di Life is but a dream, disponibile sempre sul canale ufficiale dell'azienda.