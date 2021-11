Apple, che cos'è iPro e perché non se ne parla molto? L'analisi

L'hype per l'arrivo di un possibile iPhone pieghevole è alle stelle. D'altronde, l'entrata di Apple in un mercato del genere risulterebbe sicuramente particolarmente interessante. In questo contesto, recentemente sono comparse online delle immagini molto intriganti.

Trovate tutto a corredo della notizia: a prima vista, qualcuno potrebbe pensare a leak e rumor legati a un iPhone pieghevole che ha dell'incredibile. A tal proposito, online c'è molta confusione in merito, anche a causa della pubblicazione di un articolo di PhoneArena (poi rimosso) che faceva riferimento nell'URL a "futuristici render dell'iPhone iPro" e nel titolo a "render dell'iPhone pieghevole" (ovviamente su WayBack Machine c'è tutto). Ci spiace spegnere gli entusiasmi, ma la realtà è ben diversa.

Infatti, le immagini che circolano online da diversi giorni non sono altro che dei concept immaginari realizzati dal 3D designer Zarruk Taiseer, che nulla hanno dunque a che vedere con un reale prodotto Apple né tantomeno con il presunto iPhone pieghevole. Infatti, basta dare una rapida occhiata ai concept per comprendere che, tra l'altro, il prodotto immaginato dal 3D designer sarebbe una "8K Portable Pro Action Camera", in grado di "contenere" dei "nuovi AirPods Pro mini", come riportato anche da PCWorld. In parole povere, si tratta di un'idea piuttosto atipica e ben diversa da quanto potrebbe sembrare a prima vista.

Insomma, c'è molta fantasia e passione nei concept diffusi online. Tuttavia, per quanto ben fatti, non hanno nulla a che vedere con un reale iPhone pieghevole. Vi risulterà dunque ora più chiaro il motivo per cui non si sta parlando molto di queste immagini e del "progetto iPro" (così Taiseer ha chiamato il suo prodotto "immaginario").